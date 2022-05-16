شكرا لقرائتكم خبر المملكة ترفع الطاقة الإنتاجية فوق 13 مليون برميل بحلول 2027 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس، رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا بحلول 2027.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز المنعقد في البحرين «إن المملكة في طريقها لزيادة إنتاجها النفطي ما بين 13.3 مليون برميل إلى 13.4 مليون برميل يوميا إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2026 أو بداية 2027. وأضاف «سنصل إلى إنتاج 13.4 مليون برميل يوميا بحلول 2027 حسب إنتاج المنطقة المقسومة».

وأوضح أن الإنتاج سيكون مستداما حيث يمكن الحفاظ على ذلك المستوى عند الوصول إليه إذا تطلب السوق ذلك.

وذكر أن تحول إنتاج الطاقة الكهربائية إلى الغاز والطاقة المتجددة محلياً سيتيح نحو مليون برميل يوميا من النفط للتصدير، مبينا أنه لا توجد خطط لتصدير الميثان وسيتم استهلاك كل الإنتاج محليا.

ولفت إلى أنه لا يتم بحث المزيد من الاستثمارات في أنشطة المنبع لشركة أرامكو السعودية في الخارج، لأن الشركة ستركز في الخارج على أنشطة المصب، وخاصة تحويل النفط إلى كيميائيات.

وأشار إلى أنه يتعين على العالم حل مشكلة نفاد الطاقة الإنتاجية في قطاع الطاقة، مبينا أن مشاكل سلاسل الإمداد عمقت هذه المشكلة. وقال «إن نفاد طاقات الإنتاج على جميع المستويات في قطاع الطاقة قضية عالمية يتعين أن يهتم العالم بها». وتابع وزير الطاقة «نشجع صناع السياسة على أن يخرجوا ويقولوا نحتاج الاستثمارات في النفط والغاز».

وأكد الأمير عبدالعزيز، أن الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران؛ لأن هناك مصلحة مشتركة للبلدين، قائلا: «نتحرك نحو تطوير حقل الدرة للغاز».