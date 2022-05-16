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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تعقد خلال 16 - 19 مايو 2022م في مقر المنظمة بمصر. كما سيرأس اجتماع المجلس التنفيذي الدورة (113)، الذي سيعقد بتاريخ 18 مايو 2022م, بمشاركة الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي، ووفد المملكة المشارك في اجتماع الجمعية العمومية الدورة (57) والمجدول انعقاده بتاريخ 19 مايو 2022م. يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تأسست عام 1961، وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وتهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية والأعضاء في المنظمة. يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تأسست عام 1961، وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وتهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية والأعضاء في المنظمة.

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