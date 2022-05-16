«سرب» يتفق مع إكس رايل لتدريب السعوديين على وظائف نوعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مدير عام المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» المهندس عبدالعزيز الصقير، ومدير عام شركة إكس رايل البريطانية للصيانة منير جولاميحيا، اتفاقية تدريب لإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال صناعة النقل بالخطوط الحديدية في المملكة، بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية السعودية البريطانية المشتركة الدكتور ماجد القصبي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزيرة السكك الحديدية في المملكة المتحدة ويندي مورتون، ورئيس الهيئة العامة للنقل رئيس مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس بدر الدلامي، وعدد من قيادات منظومة النقل ومعهد «سرب» وكذلك شركة اكس رايل البريطانية.

وأوضح الصقير أن الشراكة النوعية مع شركة اكس رايل البريطانية للصيانة تعد خطوة جديدة في طريق التوطين وصناعة الكفاءات الوطنية، لتشارك في مسيرة التطوير والبناء لمستقبل خدمات النقل والنقل السككي على وجه التحديد، مفيدا بأن الاتفاقية تهدف إلى تدريب وتأهيل خريجي الثانوية العامة وإعدادهم للعمل بعد التخرج في مجموعة من الوظائف النوعية، في مجال أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم في الخطوط الحديدية، وذلك لدعم سوق العمل في قطاع النقل وسد الاحتياج المتزايد للكوادر المتخصصة في هذا المجال.

وبين الصقير أن مدة التدريب تمتد إلى 18 شهرا، منها 12 شهرا للتدريب النظري في المعهد، و6 أشهر للتدريب على رأس العمل في المرافق التابعة للشركة أو في المشاريع التي تقوم بتنفيذها أو تشغيليها وصيانتها.

يذكر أن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» يعد المعهد الوحيد في المملكة المتخصص بإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال النقل بالخطوط الحديدية، ففي 2021 مكن المعهد أكثر من 400 خريج للعمل في تخصصات عدة في صناعة النقل السككي، ويواصل المعهد دوره التعليمي والتدريبي في إمداد قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالعناصر القادرة على إكمال مسيرة العطاء، والإسهام في الارتقاء بهذه الصناعة الحيوية، لتصبح المملكة مركزا لوجستيا رائدا على الخارطة العالمية.

اتفاقية تدريب مع إكس رايل البريطانية

الأهداف:

تدريب وتأهيل خريجي الثانوية العامة وإعدادهم للعمل بعد التخرج في مجموعة من الوظائف النوعية

دعم الوظائف في مجال أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم في الخطوط الحديدية

دعم سوق العمل في قطاع النقل وسد الاحتياج المتزايد للكوادر المتخصصة في هذا المجال

مدة التدريب: 18 شهرا

12 شهرا للتدريب النظري في المعهد

6 أشهر تدريب على رأس العمل في اكس رايل