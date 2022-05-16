شكرا لقرائتكم خبر أمانة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت القرعة العلنية لتأجير 180 أرضا للصناعات الخفيفة بالمنطقة الصناعية في أبومعن؛ التي تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال للارتقاء بالأنشطة الاقتصادية لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، وتعزيز عناصر جودة الحياة.

وتشمل الأنشطة التي جرت القرعة عليها (الحدادة، النجارة، الألمنيوم، الجبس والديكور، الورش متعددة الخدمات، أعمال الفايبر جلاس، وأنشطة الأسماك).

وأوضحت الأمانة أن إجراء القرعة العلنية لتوزيع قطع الأراضي بصناعية أبومعن يأتي من مبدأ المساواة والشفافية، مبينة أن استراتيجيتها ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة.