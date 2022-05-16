أمير الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل بن نواف بحث مع اللجنة الوطنية العقارية تعزيز الاستثمار العقاري بالمنطقة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والميزات الجاذبة للاستثمار والمقومات التنافسية التي تتمتع بها منطقة الجوف في ظل المشروعات الكبرى وبرامج وخطط التطوير التي تشهدها المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة في مكتبه، رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف التجارية السعودية محمد المرشد يرافقه عدد من منسوبي اللجنة، ورئيس الغرفة التجارية في منطقة الجوف الدكتور حمدان السمرين.

وتناول اللقاء الآفاق المتنوعة للاستثمار العقاري بالجوف والفرص المتميزة التي توفرها المنطقة ومحافظاتها، وسبل دعم واستقطاب الاستثمارات في القطاع العقاري بما يسهم في دفع عجلة التنمية.