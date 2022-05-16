7 مذكرات تفاهم في منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت أعمال منتدى الاستثمار السعودي - التايلاندي أمس في الرياض، توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين، منها 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار والجانب التايلاندي، إضافة إلى مذكرة تفاهم لهيئة تطوير بوابة الدرعية وواحدة لاتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإحدى شركات القطاع الخاص مع الجانب التايلاندي.

ويهدف توقيع هذه المذكرات إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة ومملكة تايلاند، من خلال التعاون المشترك والاستثمار في مجالات البتروكيماويات والنفط والغاز والسياحة والضيافة، مما يعكس الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بينهما.

ونظمت وزارة الاستثمار منتدى الاستثمار السعودي - التايلاندي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب رئيس الوزراء التايلاندي وزير الشؤون الخارجية دون برامودويناي، بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الصناعة بندر الخريف، ومشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية واتحاد الغرف السعودية وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.

وقال وزير الاستثمار: إن أعمال المنتدى تأتي كامتداد للعلاقات بعد لقاء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا بداية هذا العام.

وأكد أن منتدى الاستثمار السعودي - التايلاندي يعمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين لآفاق أرحب، حيث يمتلك البلدان فرصا استثمارية وتجارية غير محدودة، وثروات بشرية وطبيعية كبيرة.

ودعا المستثمرين والشركات التايلاندية الرائدة للقدوم إلى المملكة والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة، حيث تمتلك المملكة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، توفر فرصا ذات عوائد مجزية للمستثمرين.

وأشار إلى أن المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030 عملت على تطوير بيئة الأعمال، من خلال تنفيذ حزمة كبيرة من الإصلاحات تجاوزت الـ500 إصلاح، بما فيها سن الأنظمة والتشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتخللت المنتدى جلسات حوارية تناولت جملة من الموضوعات، بهدف تمكين القطاع الخاص من الوصول للفرص الاستثمارية، وربط فرص الاستثمار النوعية بالشركات السعودية والتايلاندية، إضافة إلى تعزيز وتطوير التعاون في المجالات والمشاريع كافة، كما اشتملت أعمال المنتدى على اجتماعات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلاند.

يذكر أن المنتدى يأتي ضمن جهود تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين، ويستشرف آفاق الفرص الاستثمارية والتجارية في جميع المجالات، حيث شهد حضورا كبيرا من المستثمرين والشركات الريادية السعودية والتايلاندية.

7 مذكرات تفاهم: