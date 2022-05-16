شكرا لقرائتكم خبر 664.8 ألف شهادة تصرفات عقارية للمسكن الأول بنهاية أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت 664,897 شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول من بداية البرنامج حتى نهاية أبريل الماضي، بحسب تقرير برنامج «سكني».

وأظهر التقرير استفادة 8856 أسرة خلال أبريل الماضي، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 12,375 أسرة، وذلك بالاستفادة من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء ضمن مشاريع «سكني»، وخيار البناء الذاتي، والأراضي السكنية المتاحة ضمن موقع وتطبيق

«سكني»، بهدف تسهيل التملك ورفع نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وتضمن تقرير «سكني» تفاصيل 4 مشاريع سكنية أطلقتها «الوطنية للإسكان» في مدينة الرياض توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية، كما تضمن تحديثات البناء في أكثر من 92 مشروعا توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 119 مشروعا توفر نحو 155 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 750 ألف ريال.

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث يتيح موقع وتطبيق «سكني» الالكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها الكترونيا، ضمن 223 مخططا سكنيا توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأبرز التقرير خدمات «سكني» الالكترونية التي يقدمها تطبيق وموقع «سكني» بيسر وسهولة على مدار الساعة التي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية، وعروض الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عقود الأراضي، وخدمة المستشار العقاري، وخيارات «السوق العقاري»، والتصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء الكترونيا، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.