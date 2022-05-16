شكرا لقرائتكم خبر 250 ألفا جوائز «هاكاثون الصناعة» وانتهاء التسجيل 11 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف الصندوق الصناعي من إقامته «هاكاثون الصناعة» الذي يأتي تحت شعار «حلول إبداعية، لتحديات صناعية»، إلى توفير منصة تربط أفكار وإبداعات الشباب والفتيات في المملكة باحتياجات المصنعين الوطنيين؛ لإمدادهم بحلول فعالة للمشكلات التي تواجههم في تسويق المنتجات، والتغليف، والتصميم وصناعة الهوية البصرية، مما يسهم في دعم جاذبية المنتجات السعودية بين المنتجات العالمية، ويحقق تقدما في رفع مؤشر رضا العملاء عن المنتجات الوطنية.وأوضح الصندوق الصناعي أن التسجيل مستمر حتى 11 يونيو المقبل، ويتبع ذلك إعلان الفرق المترشحة للمعسكر الذي سيقام في 16 من الشهر نفسه، في حين سيقام المعسكر التدريبي 22 - 24 يونيو ليختتم الهاكاثون في حفل تكريم الفرق الفائزة في 25 من الشهر ذاته.
وتشمل رحلة المشاركين في «هاكاثون الصناعة» عدة مراحل، تبدأ باختيار الفريق المشارك وتسجيله في موقع الهاكاثون الالكتروني، ومن ثم اختيار التحدي الذي يرغب الفريق في إيجاد الحلول له، مرورا بحضور ورش عمل افتراضية لتأهيل الفرق وأعضائها لخوض التحديات بأساليب علمية، لتفرز بعد ذلك الحلول المقدمة من قبل الفرق بعد تقديم العروض الأولية، ثم تطور من خلال معسكر الهاكاثون، مع التزام المشاركين بورش العمل الحضورية، وأخيرا تقديم العروض النهائية لاختيار الفائزين.
ودعا الصندوق الصناعي المهتمين والراغبين بالانضمام إلى «هاكاثون الصناعة»، إلى زيارة الموقع الالكتروني Hackathon.sidf.gov.sa لمعرفة المزيد من المعلومات حول الهاكاثون وشروط التسجيل فيه، وكذلك الاطلاع على التحديات المتاحة والبرامج التدريبية.
مجموع الجوائز 250 ألف ريال الرعاة:
- معادن
- سابك
- بنك الرياض
«هاكاثون الصناعة»
- 15 مايو 2022 بدء التسجيل
- 11 يونيو 2022 انتهاء التسجيل
- 16 يونيو 2022 إعلان الفرق الفائزة
- 22 - 24 يونيو 2022 المعسكر التدريبي
- 25 يونيو 2022 تكريم الفرق الفائزة
رحلة المشاركين:
- اختيار الفريق المشارك.
- تسجيله في موقع الهاكاثون.
- اختيار التحدي الذي يرغب الفريق في إيجاد الحلول له.
- حضور ورش عمل افتراضية لتأهيل الفرق وأعضائها.
- فرز الحلول المقدمة من قبل الفرق بعد تقديم العروض الأولية.
- تطوير الحلول المقدمة من خلال معسكر الهاكاثون.
- تقديم العروض النهائية لاختيار الفائزين.
كانت هذه تفاصيل خبر 250 ألفا جوائز «هاكاثون الصناعة» وانتهاء التسجيل 11 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.