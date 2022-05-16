شكرا لقرائتكم خبر 250 ألفا جوائز «هاكاثون الصناعة» وانتهاء التسجيل 11 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي «هاكاثون الصناعة» الأول من نوعه على مستوى المملكة، وتصل جوائزه إلى 250 ألف ريال للمراكز الخمسة الأولى، بالشراكة مع برنامج «صنع في السعودية»، وبرعاية من شركة معادن، وشركة سابك، وبنك الرياض.

ويهدف الصندوق الصناعي من إقامته «هاكاثون الصناعة» الذي يأتي تحت شعار «حلول إبداعية، لتحديات صناعية»، إلى توفير منصة تربط أفكار وإبداعات الشباب والفتيات في المملكة باحتياجات المصنعين الوطنيين؛ لإمدادهم بحلول فعالة للمشكلات التي تواجههم في تسويق المنتجات، والتغليف، والتصميم وصناعة الهوية البصرية، مما يسهم في دعم جاذبية المنتجات السعودية بين المنتجات العالمية، ويحقق تقدما في رفع مؤشر رضا العملاء عن المنتجات الوطنية.

وأوضح الصندوق الصناعي أن التسجيل مستمر حتى 11 يونيو المقبل، ويتبع ذلك إعلان الفرق المترشحة للمعسكر الذي سيقام في 16 من الشهر نفسه، في حين سيقام المعسكر التدريبي 22 - 24 يونيو ليختتم الهاكاثون في حفل تكريم الفرق الفائزة في 25 من الشهر ذاته.

وتشمل رحلة المشاركين في «هاكاثون الصناعة» عدة مراحل، تبدأ باختيار الفريق المشارك وتسجيله في موقع الهاكاثون الالكتروني، ومن ثم اختيار التحدي الذي يرغب الفريق في إيجاد الحلول له، مرورا بحضور ورش عمل افتراضية لتأهيل الفرق وأعضائها لخوض التحديات بأساليب علمية، لتفرز بعد ذلك الحلول المقدمة من قبل الفرق بعد تقديم العروض الأولية، ثم تطور من خلال معسكر الهاكاثون، مع التزام المشاركين بورش العمل الحضورية، وأخيرا تقديم العروض النهائية لاختيار الفائزين.

ودعا الصندوق الصناعي المهتمين والراغبين بالانضمام إلى «هاكاثون الصناعة»، إلى زيارة الموقع الالكتروني Hackathon.sidf.gov.sa لمعرفة المزيد من المعلومات حول الهاكاثون وشروط التسجيل فيه، وكذلك الاطلاع على التحديات المتاحة والبرامج التدريبية.

مجموع الجوائز 250 ألف ريال الرعاة:







معادن



سابك



بنك الرياض



«هاكاثون الصناعة»





15 مايو 2022 بدء التسجيل



11 يونيو 2022 انتهاء التسجيل



16 يونيو 2022 إعلان الفرق الفائزة



22 - 24 يونيو 2022 المعسكر التدريبي



25 يونيو 2022 تكريم الفرق الفائزة



رحلة المشاركين: