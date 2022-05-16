كشف أسماء المؤهلين للمنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح 23 مايو

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وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق طرح 13 موقعا في مجمع خام الحجر الجيري بحفيرة نساح في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض؛ للمنافسة على مواقع استغلال كتل الحجر الجيري وأحجار الزينة، وتستهدف المنافسة المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة.وتقدمت 39 شركة بطلب الدخول للمنافسة عبر منصة تعدين خلال المدة المحددة لاستقبال طلبات الشركات للدخول في المنافسة، حيث تعمل الوزارة على فحص هذه الطلبات بناء على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة سابقا، مبينة أنه سيتم إعلان أسماء الشركات خلال الأسبوع المقبل ليبدأ بعدها برنامج لزيارة المواقع المخصصة للمنافسة من قبل المؤهلين، ثم مرحلة إطلاق عملية المنافسة على المواقع المخصصة الكترونيًا.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية -منذ بدء العمل بنظام الاستثمار التعديني الجديد خلال العام الماضي- تهدف إلى زيادة مستوى الشفافية في القطاع، والعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل له، وأعلنت أخيرا أولى المنافسات في رخصة الخنيقية في القويعية بمنطقة الرياض. ويحرص نظام الاستثمار التعديني الجديد على مراعاة رفع مستوى الالتزام وحماية الصحة العامة، وتنمية المجمعات المحيطة بالمواقع التعدينية.
المؤهلون للدخول في منافسة مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن مواعيد:
- 23 مايو 2022 إعلان أسماء المؤهلين
- 8 مايو 2022 آخر موعد لاستقبال متطلبات التأهيل
- تقدم 39 شركة بطلب الدخول للمنافسة عبر منصة تعدين
- طرح 13 موقعا في مجمع حفيرة نساح في محافظة المزاحمية
- المنافسة على مواقع استغلال كتل الحجر الجيري وأحجار الزينة
- تستهدف المنافسة المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة
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