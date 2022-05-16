شكرا لقرائتكم خبر «تقييم» تدعو حاملي عضوية «أساسي مؤقت» لاستكمال متطلبات شهادة الزمالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» دعوتها لكل أعضائها الحاصلين على فئة عضوية «أساسي مؤقت» في جميع فروع التقييم، بالإسراع في استكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة للحصول على فئة عضوية «أساسي زميل»؛ وذلك نظرا لقرب انتهاء المهلة الممنوحة لاستكمال المتطلبات بتاريخ 17 محرم 1444، حيث يستند هذا التوجيه إلى الأحكام الواردة ضمن المادة (الأربعين) من نظام المقيمين المعتمدين، التي نصت على جواز استمرارية القائم بأعمال التقييم لدى نفاذ النظام بمزاولة أعماله بصفته «عضوا أساسيا»، على أن تنتفي عنه هذه الصفة ويلتزم بالتوقف عن مزاولة مهنة التقييم إذا لم يجتز - خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ النظام - امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، وجرى تمديد المهلة الممنوحة لمدة مماثلة.

وحرصت الهيئة على تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة عضوية «أساسي مؤقت» لإكمال المسار التدريبي واستكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة، من خلال زيادة عدد الدورات والاختبارات والمناقشات ضمن خططها التدريبية؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل انتهاء المدة، بالإضافة إلى تشكيل فرق العمل الفنية والإدارية لضمان تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة «عضو أساسي مؤقت».

ووفقا لما نصت عليه المادة (الثالثة) من نظام المقيمين، فقد شددت الهيئة على أنه لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروعها ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.

وأشارت الهيئة إلى أنه للاستفسار يمكن لحاملي عضوية «أساسي مؤقت» التواصل عبر موقعها الالكتروني www.taqeem.gov.sa، أو عبر الاتصال بالرقم الموحد (920011244) أو عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.