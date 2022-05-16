«تقييم» تدعو حاملي عضوية «أساسي مؤقت» لاستكمال متطلبات شهادة الزمالة

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وحرصت الهيئة على تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة عضوية «أساسي مؤقت» لإكمال المسار التدريبي واستكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة، من خلال زيادة عدد الدورات والاختبارات والمناقشات ضمن خططها التدريبية؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل انتهاء المدة، بالإضافة إلى تشكيل فرق العمل الفنية والإدارية لضمان تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة «عضو أساسي مؤقت».ووفقا لما نصت عليه المادة (الثالثة) من نظام المقيمين، فقد شددت الهيئة على أنه لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروعها ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
وأشارت الهيئة إلى أنه للاستفسار يمكن لحاملي عضوية «أساسي مؤقت» التواصل عبر موقعها الالكتروني www.taqeem.gov.sa، أو عبر الاتصال بالرقم الموحد (920011244) أو عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
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