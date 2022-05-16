الصندوق العقاري يدعو مستفيدي البناء الذاتي لتقديم شهادة الإشغال

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وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن الصندوق وقبل انتهاء المدة المحددة للبناء حسب ما نص عليه العقد التمويلي، أشعر مستفيدي البناء الذاتي ممن أكملوا 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي برسائل تذكيرية تؤكد على أهمية سرعة استخراج شهادة الإشغال.وبين العصيمي، أن عدم التزام المستفيد من منتج البناء الذاتي بالمدة المحددة للانتهاء من مرحلة بناء المسكن، سيؤدي لاتخاذ إجراء إيقاف الدعم السكني حتى إصدار شهادة الإشغال وتقديمها للصندوق العقاري من خلال زيارة الموقع الالكتروني للصندوق.
ولفت إلى أن إصدار شهادة الإشغال التي تستخرج من منصة بلدي، وثيقة تؤكد أن مستفيد البناء الذاتي باشر مراحل بناء مسكنه وأكمله وفق المعايير الهندسية والفنية، مؤكدا حرص الصندوق العقاري على اكتمال بناء مساكن مستفيدي «البناء الذاتي» خلال المدة الزمنية المحددة أثناء توقيع العقد التمويلي.
وأفاد بأن لائحة الدعم السكني إضافة إلى العقود التمويلية مع الجهات التمويلية، أكدت على أن يلتزم مستفيدو منتج البناء الذاتي عند توقيع العقد التمويلي من البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الدعم السكني، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
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