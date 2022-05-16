البنك المركزى: 3.3مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى مارس 2022

القاهرة - سامية سيد - قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022 سجلت نحو 3.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 12.8% (على أساس سنوي) مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021.

محمد يوسف

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