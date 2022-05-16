شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: 3.3مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022 سجلت نحو 3.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 12.8% (على أساس سنوي) مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021.
كما ارتفعت بمعدل 44.4% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً فبراير 2022 والتي سجلت خلاله نحو 2.3 مليار دولار.
لتسجل الفترة التراكمية يوليو/ مارس 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.1% (على أساس سنوي) لتصل الى نحو 23.6 مليار دولار.