الاقتصاد

البنك المركزى: 3.3مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى مارس 2022

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القاهرة - سامية سيد - قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022 سجلت نحو 3.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 12.8% (على أساس سنوي) مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021.

 

كما ارتفعت بمعدل 44.4% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً فبراير 2022 والتي سجلت خلاله نحو 2.3 مليار دولار. 

 

لتسجل الفترة التراكمية يوليو/ مارس 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.1% (على أساس سنوي) لتصل الى نحو 23.6 مليار دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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