شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 3.3 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 16-5-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها، إعلان البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022 سجلت نحو 3.3 مليار دولار، كما تراجع العجز في الميزان التجاري خلال شهر فبراير الماضي، وإلى ملخص الأخبار الاقتصادية.

البنك المركزى: 3.3 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى مارس 2022

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022 سجلت نحو 3.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 12.8% (على أساس سنوي) مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021.

انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر فبراير 2022 بنسبة 29.4%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية فبراير 2022 وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.7 مليار دولار خلال شهر فبراير 2022.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 16مايو 2022.. تطورات السوق المصرى والعالمى

ننشر آخر تحديث أسعار الذهب في مصر لتنخفض بعد تراجع 5 جنيهات، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر 1075 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، ليواصل الذهب هبوطه بعد تسجيل مستويات تاريخية مطلع هذا الشهر:

وزيرة التخطيط: 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة 2022/2023

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه كان من الـمُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، خاصة بعد تسجيل مُعدل نمو مُرتفع في النصف الأول من العام في حدود 9%.

نيفين جامع: دور رئيسى للدولة المصرية فى تعزيز مسارات التنمية بدول القارة الإفريقية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مصر ورواندا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تعكس دور القاهرة في تعزيز مسارات التنمية الإفريقية ودعم الجهود الإقليمية في القارة السمراء لارثاء قواعد التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وزير الاتصالات: حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة تضاعف إلى 490 مليون دولار

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الدولة على تعزيز ثقافة الإبداع التكنولوجى ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة لوضع مصر على الخريطة العالمية فى مجال ريادة الأعمال، وتطوير القدرات التنافسية للدولة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تطبيق My NTRA ضمن أفضل 5 مشروعات عالميا بمجال الحكومة الرقمية.. التفاصيل

اختير التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية، وذلك بعد أن حصد أعلى نسبة تصويت بمنتدى القمة العالمية لمُجتمع المعلومات WSIS التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بين 966 مشروع مقدم.

الغرفة الأمريكية تؤكد ضرورة تعظيم دور القطاع الخاص لمواجهة التغيرات المناخية

أكدت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والغرفة الأمريكية أهمية الالتزام بإظهار الدور الحاسم للقطاع الخاص في مكافحة تغير المناخ، وأهمية الشراكة القوية مع الحكومة.