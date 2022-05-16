شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تتراجع 140جنيها.. يا ترى تبيع ولّا تشترى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ونصح ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، المستهلك بعدم اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء إلا بعد دراسة السوق خاصة أن الظروف الحالية متقلبة جدا، وقد يحدث ارتداد في أسعار الذهب، مشيرا إلى أن مؤشر الذهب منذ اسبوع يسجل هبوط في مصر مع تراجع حدة صعود الدولار

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المستهلك يجب أن يشتري المشغولات الذهبية حتى تكون زينة وخزينة، بمعني عدم شراء السبائك وجنيهات الذهب فقط ويجب أن يشترى المشغول للاستفادة من الذهب كزينة، وإن المرحلة الحالية قد تشهد مزيد من التراجع في سعر الذهب لكن السعر الآن جيد جدا قياسا على سعر الذهب قبل أسبوع.

وأشار إلي أن المستهلك يجب أن ينص في فاتورة الشراء على إعادة بيع المشغولات الذهبية بالفصوص وان يتأكد من الشركة المنتجة بأنها تقبل إعادة الشراء بالفصوص، كما يجب على المقبلين على شراء الذهب سواء للزواج أو للاستثمار أن يشترى من مكان موثوق فيه وعدم الشراء عبر الانترنت.

وأكد أن المرحلة القادمة غير واضحة المعالم لذلك يمكن للمستهلك أن يستغل الهبوط الواقع الآن ويشترى إذا كان في حاجة للشراء مثل شراء شبكه، لكن لو يبحث عن الشراء الاستثماري فيمكن أن ينتظر لحين حدوث مزيد من الارتفاع فلا يجب أن يشترى الذهب عند نقطة مرتفعة حتى لا يتعرض للشراء