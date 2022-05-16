شكرا لقرائتكم خبر عن كبير مستشارى المناخ بأمريكا: مستعدون لنقل خبراتنا لمصر لدعم التحول الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السفير ديفيد ثورن، كبير مستشارى مبعوث المناخ بالولايات المتحدة الأمريكية بالعلاقات المصرية الأمريكية، ولا سيما القيادة السياسية ممثله فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والإدارة الأمريكية.

وأضاف ثورن خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم انفاق 86 مليار دولار على الحلول المناخية بالولايات المتحدة الامريكية، موضحا أن الشركات المشاركة فى البعثة الحالية تمتلك الخبرات والتكنولوجيا لنقل الخبرات والتعاون مع القطاع الخاص المصرى.

ولفت ثورن إلى أن العالم يضع اماله على قمة مناخ cop722 المقرر عقدة بشرم الشيخ لمواصله الحد من الانبعاثات، ولا سيما أن مصر تقود القارة الأفريقية فى هذا المجال، خاصة وأننا حققنا تقدما ملموسا للحفاظ على درجة حرارة الارض لتصل ال 1.5٪

ونوة ثورن إلى أهمية التصريحات التى ادلى بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفى عن الاصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر للحفاظ على الصناعه الوطنية وتنمية الاقتصاد المصرى فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.

ومن جانبه أكد طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ‬على أهمية العلاقات المصرية الامريكية فى مختلف المجالات، مشيدا بتحرك الجانب الأمريكى لدعم مصر فى تنظيم قمة المناخ بشرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل .

وأضاف أن مصر تبذل جهودا للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة الانفاق عليها ل 30‎%‎ واستهداف زيادة الانفاق لـ 50‎ %.