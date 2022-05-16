شركة «أوبر» تقرر رفع أسعار رحلاتها بدءاً من اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "أوبر مصر" عن رفع أسعار رحلاتها، بدءاً من اليوم الإثنين الموافق 16 مايو 2022، بقيمة تصل إلى 50 قرشًا، موضحة أن القرار يأتي بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

ووفقاً لموقع "القاهرة 24"، فإن الشركة أرسلت خطاباً إلى العاملين فيها، مؤكدة أن فريق العمل درس تعديل أسعار منتجات أوبر بطريقة توازن بين مواجهة التحديات الجديدة والتقليل من انخفاض طلبات الرحلات المتوقع حدوثه بعد زيادة الأسعار.

وقالت الشركة في خطابها إنه تم رفع سعر فتحة العداد في رحلات أوبر اكس من 8 جنيهات إلى 8.50 جنيه، وسعر الكيلو متر من 280 قرشا إلى 290 قرشا وسعر الدقيقة من 42 قرشا إلى 50 قرشا وأصبح الحد الأدنى للرحلة 14 جنيه بدلا من 13 جنيها.

كما زاد سعر رحلة خدمة أوبر اكس سيفر من 6.80 جنيه إلى 7.25 جنيه، وسعر الكيلو متر من 238 قرشا إلى 247 قرشا، وسعر الدقيقة الواحدة من 38 قرشا إلى 45 قرشًا، علما بأن الحد الأدنى للرحلة 12 جنيها بدلا عن 10 جنيهات.

وارتفع سعر بداية الرحلة في خدمة أوبر اكس من 8 جنيهات إلى 8.30 جنيه في الإسكندرية، وسعر الكيلو الواحد أصبح 3 جنيهات بدلا من 2.90 جنيه، وسعر الدقيقة من 40 إلى 45 قرشا، والحد الأدنى للرحلة 12 جنيها بدلا عن 11 جنيها.

وارتفع سعر فتح عداد رحلة خدمة أوبر سيفر اكس من 6.80 جنيه إلى 7.10 جنيه، وسعر الكيلو من 246 قرشا إلى 255 قرشا، وسعر الدقيقة من 34 قرشا إلى 38 قرشا، والحد الأدنى من 11 إلى 12 جنيها.