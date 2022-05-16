بعد الهبوط.. تعرف على أسعار الذهب في مصر مع منتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

صرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي"، بأن أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر قد استقرت مع منتصف التعاملات مقارنة بتعاملات الصباح، مع تراجع سعر الذهب عالميًا، وذلك بعد هبوطه في بداية التعاملات.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر، وجاءت على النحو التالي:

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 720 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 926 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1080 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1234 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 8640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وتراجع سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع إلى نحو 1803 دولارات للأوقية، بتراجع قدره 0.43%، في الساعة 12:27 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.