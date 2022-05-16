شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 16مايو 2022.. تطورات السوق المصرى والعالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث أسعار الذهب في مصر لتنخفض بعد تراجع 5 جنيهات، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر 1075 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، ليواصل الذهب هبوطه بعد تسجيل مستويات تاريخية مطلع هذا الشهر:

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 921 جنيها.

عيار 21 يسجل 1075 جنيها.

عيار 24 يسجل 1228 جنيها.

الجنيه الذهب 8600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب في مصر شهدت تراجعا ب 140 جنيها تقريبا خلال الأسبوع المنقضي، بعد تسجيل الاسعار مستويات عالية وقياسه هذا الشهر، بعد صعود الدولار في السوق الموازي لكن عاد الانضباط إلي الأسعار جزئيا مع هبوط الدولار 17 قرش تقريبا هذا الأسبوع بعد صدور تعليمات بالعودة إلي مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يناير، مع استمرار تأثير قوة الدولار على الطلب على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1797.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1797.40 دولار للأوقية، وفي وقت سابق من الجلسة، تراجعت أسعار الذهب 1.4 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 31 يناير كانون الثاني مسجلة 1786.60 دولار للأوقية.

وعزز الدولار الأميركي مكاسبه قرب ذروة عقدين مع إضرار بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الصيني بالعملات المرتبطة بالدورة الاقتصادية بما يشمل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لحائزي العملات الأخرى.