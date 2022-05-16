شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر فبراير 2022 بنسبة 29.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 41.0 ٪ حيـث بلغـت 4.12 مليــار دولار خـلال شهــر فبراير 2022 مقابل 2.92 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أصناف أخري جاهزة من مواد نسجية بنسبة 76.8 ٪، بطاطس بنسبة 56.8 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 19.5 ٪ ، اسمده بنسبــة 11.6٪).

وانخفضــت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (برتقال طازج بنسبة 31.0 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائيه متنوعه بنسبة 11.7٪، منتجات البان بنسبة 6.0٪، سجاد وكليم بنسبة 4.3٪).

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 1.2٪ حيث بلغت 6.82 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2022 مقابـــل 6.74 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجـــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا ( منتجات بترول بنسبة 81.3 ٪، مواد اوليه من حديد او صلب بنسبــة 61.7٪، لـدائن بأشكـالها الاوليــه بنسبــة 38.8٪، مــواد كيماويــه عضويــه وغيـر عضويــه بنسبة 33.7 ٪).

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: ( قمــح بنسبـة 48.4 ٪، سيــارات ركوب بنسبـة 38.9 ٪، ادويــه ومحضرات صيدلة بنسبة 11.0 ٪، فول صويا بنسبة 10.1٪).