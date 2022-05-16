شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد الدراجات النارية التى تم ترخيصها خلال أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهرإبريل 2022 أن عدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية حيث بلغ إجمالى "الدرجات النارية" الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها حوالي 1930موديل 2020 و5276 موديل 2021 و3977 دراجات موديل 2022 .

وأوضح تقرير المجمعة للتأمين الإجباري أن عدد الدراجات النارية "الأجرة" بلغت عددها 19موديل 2020 و111 موديل 2021 و301 موديل 2022.