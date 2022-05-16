شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 10464 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1832 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 12940 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4235 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1824 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2759 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3709 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 131.8 ألف، وباع مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية 350 ألف سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية مليون سهم، 280 ألف سهم، 83 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة والجيزة، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، 67 ألف سهم، 5830 سهم، 6506 سهم، 47.9 ألف سهم، 87 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت 4 شركات وهم الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، مينا فارم للأدوية، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، واشترت الأولى 30 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2%، والثانية 2.15 مليون سهم، والثالثة 4 آلاف سهم، الرابعة 305.2 ألف سهم.

في سياق منفصل قالت شركة غاز مصر، إنها أسندت أعمال دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة إلى شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وذلك تنفيذًا لموافقة الجمعية العامة العادية رقم (45) المنعقدة بتاريخ 26 مارس الماضي بتفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين مستشار مالي مستقل من بين المقيدين لدى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحقق بنك البركة مصر، صافي الدخل من العائد في 31 مارس عام 2022 بمقدار 720.95 مليون جنيه مقارنة بـ636.4 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2021، وبلغ صافي الربح مبلغ 369.4 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بمبلغ 269.3 مليون جنيه.

وحققت الشركة القابضة المصرية الكويتية، إيرادات بلغت 274.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 178.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وبلغ صافي ربح الفترة 114 مليون جنيه، مقارنة مع 53 مليون جنيه.

كما حققت شركة مصر للأسمنت-قنا، مبيعات أسمنت في السوق المحلي بكمية 596 ألف طن في الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليون طن في الربع المماثل من عام 2021 بانخفاض قدره 46%، متأثرة بقرار جهاز حماية المنافسة المصري بتنظيم طاقات إنتاج الأسمنت الموجهة للسوق المحلي لتحسين اقتصاديات السوق، كما بلغت مبيعات التصدير 54 ألف طن مقارنة مع 87 ألف طن بنسبة تراجع 38%، وبلغ صفي مبيعات المجموعة 669 مليون جنيه مقابل 713 مليون جنيه بنسبة تراجع 6%، وبلغ صافي الربح 81 مليون جنيه مقابل 31 مليون جنيه بزيادة قدرها 161%.

وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 1.559 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 بنسبة نمو سنوي 33.7%، وبلغ صافي الربح 162.4 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 57%، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 10.4%، مقابل 8.9% خلال نفس الفترة من لعام السابق.

من جهتها قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن مجلس الإدارة وافق على تأسيس شركة مساهمة مصرية قابضة تباشر نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1995 برأس مال مصدر قدره حوالي 15 مليون جنيه وتأسيس شركة مساهمة مصرية للعمل بنشاط التمويل متناهي الصغر برأس مال مصدر قدره حوالي 15 مليون جنيه كحد أدنى.