شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: نستهدف تعزيز التعاون المشترك مع رواندا واستغلال إمكانيات البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم اتحاد الصناعات المصرية عبر لجنة التعاون مع افريقيا ملتقي الأعمال المصري الرواندي بحضور وفد رفيع المستوي من الجانب الرواندي يضم عدد كبير من الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأكد محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن العلاقات بين مصر ورواندا تكتسب أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية تنبع من كونهما دولتين بحوض نهر النيل كما يربط الدولتين عدد من القواسم والاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عضويتهما فى عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقي والتي ألقاها نيابه عنه الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد.

وأشار السويدي الي أن زيارة الوفد الاقتصادي تأتي بعد أسابيع قليلة من المباحثات التي استضافتها القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، حيث اتفقت القيادة السياسية في البلدين الشقيقين علي تعزير التعاون الاقتصادي من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية عدة، كما تأتي استكمالا لسلسلة الزيارات المتميزة والوفود الرسمية المتبادلة التي قامت بها لجنة التعاون الإفريقي بالاتحاد وايضا الفعاليات والانشطة المشتركة التي جمعت القطاع الخاص في البلدين لبحث مجالات الاستثمار والتجارة المشتركة.

وأشاد السويدي بتجربة رواندا الرائدة في التنمية والتي نجحت في مساعدة البلاد علي تخطي التحديات والصعاب والوصول الي تحقيق رؤية تنموية طموحة علي كافة الأصعدة.

وأكد ان الوفد يضم شركات من قطاعات صناعية مختلفة، وسيشهد اللقاء المقرر غدا الاثنين عقد اجتماعات ثنائية (B2B) بين الشركات المصرية والرواندية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد د شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقي، علي عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر ورواندا، مشيرا الي حرص الاتحاد علي الانفتاح بقوة نحو الأسواق الافريقية وتشجيع الشركات المصرية علي الاستفادة من الفرص الاقتصادية العظيمة المتاحة في القارة السمراء.

واضاف أن لجنة التعاون الافريقي التابعة للاتحاد، ساهمت مؤخرا في تنظيم عدة زيارات لوفود افريقية الي مقر الاتحاد، وعقد لقاءات مع رؤساء الغرف الصناعية، للتعارف بين الجانبين وووضع اليات مشتركة لزيادة حركة التبادل التجاري المشتركة، فضلا عن استعراض الخطوات التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات الاجنبية وفتح الاسواق التصديرية. وعن عمق الروابط الاقتصادية بين القطاعين الرواندي والمصري اوضح الجبلي ان اللجنة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد رابطة القطاع الخاص رواندا عام 2018 واستمر التعاون بين القطاعين منذ ذلك الحين حيث استضافت اللجنة أكثر من وفد أعمال رواندي برئاسة وزيرة الاستثمار الرواندية و وزيرة الصناعة الرواندية ولكن يأتي هذا الوفد كأكبر وفد استقبلته مصر خلال الفترة الماضية حيث بلغت عدد الشركات المشاركة بالوفد الرواندي أكثر من ٧٠ شركة. وأشاد بتجربة رواندا في النمو الاقتصادي .

من ناحيته أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، وعضو لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات، علي متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي تتمتع بمزايا تجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، كما تشهد المنتجات المصرية رواجاً متزايداً بالسوق الرواندية كالمنتجات الجلدية والأثاث والمنسوجات والملابس والسجاجيد خاصةً في ظل إقامة معارض المنتجات المصنوعة في مصر في السوق الرواندية كمعرض مصر والشرق الأوسط الذي يُعد علامة هامة على العلاقات الجيدة التي تربط البلدين من أجل تحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة، والاستفادة من المزايا الممنوحة لهما في إطار تجمع الكوميسا.