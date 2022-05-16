شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القطاع الخاص بروندا يدعو رجال الأعمال المصريين لزيادة الاستثمار المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روبرت بافيكيو رئيس القطاع الخاص في رواندا أن الاقتصاد المصري من اقوي الاقتصادات المستقرة والتي شهدت ثباتا اثناء جائحة كورونا، ودعا القطاع الخاص المصري للاستثمار في روندا واصفا اياها بأنها جاذبة للاستثمار والفرص بها واعدة وانها لا يوجد بها اي صور للفساد.

واضاف خلال لقاء المصري الرواندي والذي تستضيفه القاهرة صباح اليوم ويحضره 120 شركة رواندية في كافة القطاعات ان الاستثمار في روندا لا يستهدف السوق الرونداي فقط بل سوق شرق أفريقيا بالكامل، وأكد أن ازالة التحديات الممثلة في اللوجيستيات سوف يعزز من فرص التكامل المصري الرواندي.

ونظم اتحاد الصناعات المصرية عبر لجنة التعاون مع افريقيا ملتقي الأعمال المصري الرواندي بحضور وفد رفيع المستوي من الجانب الرواندي يضم عدد كبير من الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأكد محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن العلاقات بين مصر ورواندا تكتسب أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية تنبع من كونهما دولتين بحوض نهر النيل كما يربط الدولتين عدد من القواسم والاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عضويتهما فى عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقي والتي ألقاها نيابه عنه الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد.

وأشار السويدي إلي أن زيارة الوفد الاقتصادي تأتي بعد أسابيع قليلة من المباحثات التي استضافتها القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، حيث اتفقت القيادة السياسية في البلدين الشقيقين علي تعزير التعاون الاقتصادي من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية عدة، كما تأتي استكمالا لسلسلة الزيارات المتميزة والوفود الرسمية المتبادلة التي قامت بها لجنة التعاون الإفريقي بالاتحاد وايضا الفعاليات والانشطة المشتركة التي جمعت القطاع الخاص في البلدين لبحث مجالات الاستثمار والتجارة المشتركة.