شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رواندى يزور المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان لبحث آليات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون مع افريقيا في اتحاد الصناعات، تنظيم زيارة للوفد الرواندي الذي يضم 120 شركة إلي المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان، وذلك للوقوف على ما توصلت إليه الصناعة المصرية من تطور، وكذلك الاطلاع على الإمكانيات الصناعية المصرية، والتي يمكن أن توفر احتياجات السوق الرواندي .

وأضاف شريف الجبلي خلال ملتقى الأعمال المصري الرواندي المنعقد في القاهرة اليوم الاثنين، أن المنتجات المصرية تلقى قبولاً لدى المستهلك الافريقي بصفة عامة، لكننا في حاجة إلي التوصل إلي أرضية مشتركة لازالة العوائق التجارية بين البلدين، وتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الكوميسا التي تجمع عدد غير قليل من الدول الأفريقية وبينها رواندا ومصر وهي فرصة قوية لزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلي أن هناك عدد من مجالات التعاون التجاري المشترك فمصر لديها قدرات صناعية وتصديرية متميزة في قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والأسمدة والهندسية والمفروشات والأثاث وغيرها من احتياجات الأسواق، كما أن رواندا لديها القهوة والشاي وكلاهما منتجات لا يتم زراعتها في مصر ويمكن أن تكون نواة لتعميق التجارة بين الدولتين.

وأعلن الجبلي استمرار عقد اللقاءات بين الشركات الرواندية والمصرية التي ينظمها اتحاد الصناعات على مدار الساعات القادمة، والتي تركز على العمل المشترك في مسألة الاستثمارات والتبادل التجاري وتسهيل دخول البضائع والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى البلدين.

وتعمل مصر على الاهتمام بتواجد المنتجات الوطنية داخل أسواق القارة السمراء، وفي سبيل ذلك جرى وضع عدة رؤى لزيادة الصادرات للأسواق الأفريقية، وتستهدف خطة مصر لأفريقيا تعزيز التبادل التجاري مع دول القارة السمراء وخاصة دول الكوميسا، وتهدف الاستراتيجية التي ستقوم على تنفيذها وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية متابعة حركة التصدير بصورة مستمرة وقياس مدى فعالية البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذى جرى بدء تطبيقه مطلع العام المالي الجاري 2020-2021