شكرا لقرائتكم خبر عن تصديري الأثاث: 68 مليون دولار صادرات القطاع بالربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث، انخفاض قيمة صادرات القطاع خلال مارس بنسبة 15% لتبلغ 23 مليون دولار في مقابل 28 مليون دولار خلال مارس 2021.
وانخفضت صادرات الاثاث إلى السعودية لتبلغ 19 مليون دولار في مقابل 20 مليون دولار بتراجع 5%، و للسودان بنسبة 33,3% خلال الفترة من "يناير- مارس 2022" لتبلغ 4 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2021، ولسلطنة عمان بنسبة 33,3% لتبلغ 4 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار.
وتراجعت صادرات مصر من الأثاث للعراق بنسبة 33,3% خلال أول 3 أشهر من 2022، لتبلغ 6 ملايين دولار في مقابل 9 ملايين دولار، وللإمارات بنسبة 30% لتسجل 7 ملايين دولار في مقابل 10 ملايين دولار.
وبلغت صادرات الأثاث المصري إلى فلسطين لتبلغ 3 ملايين دولار، ولهولندا لتبلغ مليون دولار.
واستقرت صادرات الأثاث المصري لأمريكا عند 3 ملايين دولار، وإلى ليبيا عند 3 ملايين دولار، وإلى إيطاليا عند مليون دولار ، بينما تراجعت لباقي الدول لنحو 16 مليون دولار مقابل 17 مليون دولار بانخفاض 5,9%.