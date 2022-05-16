شكرا لقرائتكم خبر عن تصديري الأثاث: 68 مليون دولار صادرات القطاع بالربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المجلس التصديري للاثاث، أن صادرات مصر من الأثاث سجلت تراجعًا بنسبة 10% خلال الربع الأول من 2022 لتسجل نحو 68 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار خلال نفس الربع من 2021.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث، انخفاض قيمة صادرات القطاع خلال مارس بنسبة 15% لتبلغ 23 مليون دولار في مقابل 28 مليون دولار خلال مارس 2021.

وانخفضت صادرات الاثاث إلى السعودية لتبلغ 19 مليون دولار في مقابل 20 مليون دولار بتراجع 5%، و للسودان بنسبة 33,3% خلال الفترة من "يناير- مارس 2022" لتبلغ 4 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2021، ولسلطنة عمان بنسبة 33,3% لتبلغ 4 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الأثاث للعراق بنسبة 33,3% خلال أول 3 أشهر من 2022، لتبلغ 6 ملايين دولار في مقابل 9 ملايين دولار، وللإمارات بنسبة 30% لتسجل 7 ملايين دولار في مقابل 10 ملايين دولار.

وبلغت صادرات الأثاث المصري إلى فلسطين لتبلغ 3 ملايين دولار، ولهولندا لتبلغ مليون دولار.

واستقرت صادرات الأثاث المصري لأمريكا عند 3 ملايين دولار، وإلى ليبيا عند 3 ملايين دولار، وإلى إيطاليا عند مليون دولار ، بينما تراجعت لباقي الدول لنحو 16 مليون دولار مقابل 17 مليون دولار بانخفاض 5,9%.