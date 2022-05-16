شكرا لقرائتكم خبر عن 57 مترشحاً ومترشحة يتنافسون على 6 مقاعد في انتخابات غرفة مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ يبدأ التصويت اليوم الاثنين ويستمر حتى الساعة التاسعة من مساء الأربعاء المقبل

بدأ التصويت اليوم الاثنين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة للدورة (1443_1447هـ)، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

ويتنافس في انتخابات غرفة مكة المكرمة 57 مترشحاً من بينهم سيدة أعمال للفوز بنصف مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 12 مقعد.

وعقدت وزارة التجارة ممثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وتؤكد الوزارة على أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.