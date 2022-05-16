شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع في تدفقات الغاز الطبيعي الروسي المارة عبر أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ خطوط البلاد ستستقبل 8ر48 مليون متر مكعب من الغاز الروسي لتمريره إلى أوروبا

أظهرت بيانات لجهات التشغيل في أوكرانيا أنه من المتوقع أن تشهد تدفقات الغاز الطبيعي الروسي المارة عبر أوكرانيا تراجعا اليوم الاثنين، بينما سيظل ضخ الإمدادات عبر نورد ستريم مستقرا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيانات للشركة المشغلة أن خطوط البلاد ستستقبل 8ر48 مليون متر مكعب اليوم من الغاز الروسي لتمريره إلى أوروبا عبر نقطة ربط سودجا، إلا أنه لم يتم السماح بعبور غاز عبر نقطة سوخرانوفكا.

وتجدر الإشارة إلى أن الضخ متوقع منذ الأسبوع الماضي عبر سوخرانوفكا، بعدما قالت سلطات التشغيل إنها فقدت السيطرة على بنى تحتية ذات صلة، كونها موجودة في مناطق احتلتها روسيا.

أما الضخ عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا، وهو أكبر خط لنقل الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يظل مستقرا عند نحو 73 جيجاوات في الساعة، وهو ما يقرب من قدرته التشغيلية الكاملة.

وفيما يتعلق بخط يامال-أوروبا فقد واصل ضخ إمدادات الغاز من ألمانيا إلى بولندا، وهو عكس اتجاه الضخ الاعتيادي.