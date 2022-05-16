شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس يتجه غدا إلى لندن لعرض الفرص الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن مشاركة المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،في منتدى أعمال "الطريق لـcop27 " الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن خلال الفترة من 17 إلى 20 مايو الجاري، حيث يشارك رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وفداً وزارياً مصرياً وقادة أعمال، في بعثة الجمعية التجارية السنوية السابعة إلى المملكة المتحدة.

وينعقد هذا المنتدى على مدار أربعة أيام يتخللها لقاءات بمسئولين للجانبين وممثلي شركات إنجليزية ورجال أعمال لاستكشاف سبل دفع السياسات المناخية قدماً، من خلال التعاون المشترك ومناقشة فرص استثمار القطاع الخاص البريطاني في المشاريع الخضراء وتعزيز التحول الأخضر في مصر.

وضمن فعاليات المنتدي ،يشارك رئيس المنطقة الاقتصادية للتعريف بأوجه الاستثمار في المنطقة الاقتصادية وعرض خطة توطين صناعات الهيدروچين الأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة في المناطق المتكاملة بالهيئة (السخنة وبورسعيد) ، خاصة بعد توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية لإقامة مشروعات ومجمعات صناعية لإنتاج الوقود الأخضر والأمونيا الخضراء والتي سيتم استخدامها في أغراض التصدير للأسواق الخارجية أو استخدامات تموين السفن، لما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من موانئ مميزة ومحورية على البحرين الأحمر والمتوسط وسهولة النفاذ للأسواق العالمية.

وتأتي تلك المشاركة في إطار جهود الهيئة نحو استقطاب الاستثمارات المتنوعة وتحقيق استراتيجية "خلق الفرصة" التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية تبعًا لرؤية 2020 /2025، وكذلك عرض جهود المنطقة المتواصلة على صعيد الخدمات اللوجستية ومشروعات البنية التحتية والتكنولوجية ومشروعات الطاقة وتطبيق أنظمة التحول الرقمي في إدارة وتشغيل الموانئ، كما تستهدف الهيئة في المرحلة المقبلة طرق أبواب الاستثمار الخارجية لاجتذاب أصحاب المشروعات وكبار الشركات للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، وذلك في إطار استعداد الهيئة بأن تصبح مركزًا استراتيجياً للاقتصاد العالمي.