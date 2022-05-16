شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل التراجع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1075 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار الذهب تراجعها في مصر لتنخفض 5 جنيهات، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر 1075 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، ليواصل الذهب هبوطه بعد تسجيل مستويات تاريخية مطلع هذا الشهر.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 921 جنيها.

عيار 21 يسجل 1075 جنيها.

عيار 24 يسجل 1228 جنيها.

الجنيه الذهب 8600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب في مصر شهدت تراجعا ب 140 جنيها تقريبا خلال الأسبوع المنقضي، بعد تسجيل الاسعار مستويات عالية وقياسه هذا الشهر، بعد صعود الدولار في السوق الموازي لكن عاد الانضباط إلي الأسعار جزئيا مع هبوط الدولار 17 قرش تقريبا هذا الأسبوع بعد صدور تعليمات بالعودة إلي مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية.





أسعار الذهب عالمياً

السعر العالمي للمعدن الأصفر أغلق على هبوط ملحوظ هذا الأسبوع لتنزل أونصة الذهب الي أدني مستوى لها منذ 4 فبراير 2022 وذلك بفعل قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية مما ضغط على الذهب وتسبب في تراجع اونصة الذهب الي 1796 دولار.

وتأثر الذهب بعد عوامل لعل أبرزها تعزيز حجج بشأن أسرع سلسلة لرفع أسعار الفائدة منذ التسعينيات على الأقل لمكافحة التضخم، وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، بينما يعزز الدولار، العملة التي يتم تسعير الذهب بها.