شكرا لقرائتكم خبر عن 27.2 % ارتفاعا بصادرات "الجلود والمنتجات الجلدية" خلال الربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي بنحو 27.2% لتسجل ما قيمته 26 مليونا و917 ألف دولار مقابل 21 مليونا و163 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقريرالشهري الصادر عن المجلس اليوم الاثنين أن صادرات القطاع ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بنحو 3.5% لتسجل ما قيمته 10.349 مليون دولار مقابل 9.995 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما شهد شهر فبراير الماضي تحقيق زيادة بنحو 42.6% لتسجل ما قيمته 6.658 مليون دولار مقابل 4.663 مليون دولار في فبراير2021.

وأوضح أن قطاع "دباغة الجلود" استحوذ على 92.94% من إجمالي صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي بما قيمته 25.015 مليون دولار، فيما استحوذ قطاع "الأحذية والفوندي" على 5.57% من إجمالي الصادرات بما قيمته 1.499 مليون دولار، واستحوذ قطاع "المصنوعات والملابس الجلدية" على 1.49% من إجمالي صادرات القطاع بما قيمته 401.441 ألف دولار.