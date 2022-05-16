شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تعلن عن النتائج المالية للربع الأول من 2022 يوم 31 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي الإيرادات المجمعة 37.1 مليار جنيه خلال عام 2021 بنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بالعام السابق مدفوعًا بشكل رئيسي بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والتي حققت نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث مثلت نسبة 67% من إجمالي النمو في الإيرادات متبوعا بزيادة إيرادات خدمات البنية التحتية بنسبة 26%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 8.4 مليار جنيه محققا نموا 74% مقارنة بالعام السابق مدفوعا بالأداء التشغيلي المتميز والعائد المرتفع من إيرادات الاستثمار في فودافون والتي حققت نسبة نمو قدرها 52% مقارنة بالعام السابق.

كما حققت قاعدة العملاء نموًا على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 12% و16% على التوالي، مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 9.4 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 28% مقارنة بالعام السابق.