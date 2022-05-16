شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: تراجع الطلب على الفراخ البيضاء والكيلو 40 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن إن إجمالي هبوط أسعار الدواجن منذ شهر رمضان الماضى حتى الآن بلغ 8 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الدواجن في مصر 40 جنيها للمستهلكين ويسجل السعر في المزراع 35 جنيها لكيلو الفراخ البيضاء وهو الأكثر طلبًا في مصر.

وأشار "السيد" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الأسواق تشهد تراجع في الطلب بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية قياسًا على حجم الطلب خلال شهر رمضان، الأمر الذي يجعل هناك حالة من الاستقرار في الأسعار حاليا بعد موجة هبوط بلغت 8 جنيهات.

وأوضح أن أسعار البيض تشهد تراجع طفيف في المزارع المختلفة، وتسجل الكرتونة من البيض الأبيض سعر 52 جنيها والبيض الأحمر 57 جنيها والبيض البلدي 55.5 جنيها للكرتونة.

يضاف على الأسعار السابقة تكاليف التنقلات وكذلك مكاسب التجار، الأمر الذي يجعل هناك اختلافا واضحا في الأسعار من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.