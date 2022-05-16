شكرا لقرائتكم خبر عن «ذيب لتأجير السيارات» تعزز شبكة فروعها بإفتتاح فرع «السلي» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة ذيب لتأجير السيارات فرعها الجديد الذي يقع شرق مدينة الرياض، في حي السلي على شارع شبه الجزيرة، وذلك ضمن خطتها التوسعية التي تستهدف الانتشار في مختلف المدن والمناطق، لخدمة الأفراد، قطاع الأعمال في تأجير السيارات، والجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد، ضن إطار إلتزام «ذيب لتأجير السيارات» التي تنطلق من استراتيجيتها القائمة على التوسع، والانتشار في مناطق المملكة المختلفة، لتكون قريبة من عملائها ضمانا لتقديم خدماتها المميزة، خاصة وأن حي السلي يتميز بكثافة سكانية مرتفعة، الأمر الذي حفز الشركة لافتتاح فرعها الجديد مجاور الى مركز الصيانة ومركز خدمة قطاع الأعمال.

وبمناسبة الافتتاح الجديد، قال الأستاذ بندر المنيع المدير الاقليمي للمنطقة الوسطى والشمالية "افتتاح الفرع الجديد في حي السلي، شرق الرياض، سيعزز من تقديم خدماتنا للعملاء في مقار عملهم وسكنهم، كما يأتي متماشيا مع خطتنا الإستراتيجية التي تستهدف الانتشار الجغرافي في مختلف مدن، ومحافظات المملكة"

وأضاف أن الشركة والتي أهلتها خبراتها وخدماته المميزة من الحصول على شهادة الايزو العالمية رقم 9001 لإدارة الجودة، وشهادة الايزو 14001 الخاصة بنظام إدارة البيئة، وشهادة الايزو رقم 45001 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، سوف تواصل افتتاح المزيد من الفروع، في عدد من المدن والمحافظات، وذلك تعزيزا لشبكة فروعها، والتي سوف سيتم الإعلان عنها في حينها، مشيرا إلى أن الفرع الجديد في حي السلي الآن في أتم الجاهزية لتقديم خدماته لعملاء الشركة.

وتضم شركة ذيب لتأجير السيارات، باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل، وقصير المدى، حيث تضم الشركة قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، وكذلك الأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل عدد فروعها إلى 53 فرعا، تضم أكثر من 22,000 ألف مركبة موزعة على أكثر من 85 نوعاً، وتنتشر فروع الشركة انتشارا جغرافيا على مناطق المملكة المختلفة، منها 15 فرعا في المطارات الدولية، والداخلية.