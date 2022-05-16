شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار مصرى خالص ينفذ بأياد مصرية.. مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع مصنع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF من قش الأرز استثمارا مصريا خالصا لشركات قطاع البترول، حيث تساهم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول و شركتي سيدي كرير للبتروكيماويات وبتروجت في رأسمال المشروع.

وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالى:

1- يقام في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة بتكلفة استثمارية تقترب من 5.5 مليار جنيه .

2- ترجمة لتكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الإنتاج المحلي والقيمة المضافة التي تحقق مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي في آن واحد .

3- المشروع يساعد في تحويل قش الأرز من تحدي بيئي في حال التخلص منه بشكل غير سليم الي فرصة استثمارية لاستغلاله في تصنيع منتجات عالية الجودة ذات قيمة مضافة .

4- سيسهم المشروع في سد جانب من احتياجات السوق المحلي من إنتاج المشروع وإحلال جزء من وارداته بمنتج محلي لتوفير النقد الأجنبي .

5- يسهم فى دعم الصناعات المكملة التي تعتمد علي إنتاج المشروع مثل صناعة الأثاث والابواب وغيرها، علاوة على نشر التنمية و توفير فرص عمل و دعم الخدمات المكملة والمغذية للمشروع في المجتمع المحلي المحيط به خلال مرحلتي الانشاء والتشغيل.

6- يقام على مساحة ١١٤ فدان، و تبلغ الطاقة الإنتاجية نحو ٢٠٥ الف متر مكعب من الالواح الخشبية متوسطة الكثافة وعالية الجودة اعتمادا على قش الأرز كمادة خام رئيسية.

7- يمتاز منتج المشروع بإمكانية التحكم في كثافته ووزنه و اللون ودرجة الصلابة ليدخل في العديد من الصناعات كالاثاث المنزلي والديكورات والمطابخ والابواب وغيرها .

8- المشروع يطبق تكنولوجيا ألمانية ، و يتم تنفيذ اعمال الإنشاءات والتركيبات بأيادي مصرية ممثلة في شركة بتروجت.

9- يطبق المشروع أحدث التكنولوجيات وأساليب التحكم البيئي في جميع مراحله بداية من الانشاء حتي التشغيل بما يجعله صديقا للبيئة إضافة إلي كونه في الأساس حلا لمشكلة التخلص الغير سليم من قش الأرز والآثار البيئية الناتجة عنها .