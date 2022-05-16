شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة الوظائف الحكومية تعلن توافر 210 فرص عمل جديدة بالمستشفى الجامعى بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة سوهاج، عن حاجتها لشغل وظائف أطباء مقيمين بالدرجة الثالثة التخصصية للطب البشرى، بعدد 210 وظائف، وذلك عن طريق الإعارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز مدها لخمس سنوات كحد اقصى، اعتبارا من 15/05/2022 حتى 22/05/2022، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والتى تحتوى على الوصف الوظيفى والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.



الاقسام المطلوبة ويشترط في جميع المتقدمين علاوة على الشروط الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة الشروط التالية :1- أن يكون الطبيب المتقدم مصري الجنسية وأن يكون من خريجي كلية الطب البشري بسوهاج . ويشترط في جميع المتقدمين علاوة على الشروط الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة الشروط التالية :1- أن يكون الطبيب المتقدم مصري الجنسية وأن يكون من خريجي كلية الطب البشري بسوهاج .

2- أن يكون حاصلا علي تقدير " جيد " على الأقل في التقدير العام وفي مقرر التخصص .

3- أن يكون قد أمضى فترة امتياز التدريب ويسمح بالتقدم في خلال الشهر الأخير من مدة التدريب

4- ألا يكون قد مضى علية أكثر من سنتين من تاريخ الانتهاء من مدة امتياز التدريب .

5- لا يسمح بالتقدم لهذه الوظيفة لمن شغل وظيفة طبيب مقيم بمستشفى سوهاج الجامعي أو سبق ترشيحه لشغل وظيفة طبيب مقيم بمستشفى سوهاج الجامعي من قبل في التخصصات المعلن عنها أو في أي تخصص آخر أو معيد بأحد أقسام كلية الطب البشري بسوهاج .

6- لا يعتبر الترشيح لوظيفة طبيب مقيم مؤهلا بذاته للتعيين في وظائف معاوني هيئة التدريس .

و تقدم الطلبات شخصيا إلى إدارة شئون الأطباء بالمستشفى باسم السيد أ.د / مدير عام المستشفى الجامعي بسوهاج على الاستمارة ( 167 ) ع . ح



المستندات المطلوبة للإعلان.. المستندات المطلوبة للإعلان.. 1 - شهادة التخرج.

2 - شهادة بقضاء فترة الامتياز.

3 - عدد ( 4 ) صور شخصية حديثة.

4 - صورة بطاقة الرقم القومي.

5 - الموقف من التجنيد ( بالنسبة للذكور ).

6 - شهادة تقديرات المقررات خلال سنوات الدراسة.

7 - شهادة الميلاد.

8 - التوقيع على الإقرار الذي يفيد كتابة الطبيب رغباته وتسليم الملف بنفسه.

9 - لا يسمح بتغيير الرغبات أو سحبها بعد تسليمها إلى إدارة شئون الأطباء.

10 - موافقة صريحة من جهة العمل لمن يعملون في القطاع الحكومي.

11- تقد م الطلبات والأوراق من الشخص نفسه ( شخصيا ).

علما بأن التنسيق لشغل هذه الوظائف يتم بالتوازي مع الإعلان عن شغل وظائف المعيدين بأقسام العلوم الطبية الأساسية من ذات الفئة المستهدفة .

هذا ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل النشر أو التي ترد بعد انتهاء موعده أو التي ترد بالبريد أو التي ترد غير مستوفاة لأي شرط من شروط الإعلان علما بأن الأوراق المسلمة للإعلان لا يتم استردادها مرة أخرى.