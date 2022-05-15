شكرا لقرائتكم خبر 57.5 مليارا فائض ميزانية الربع الأول 2022 .. والإيرادات 278 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الميزانية العام للدولة في الربع الأول من 2022 ، فائضا بمقدار 57.5 مليارا، بحسب بيان وزارة الماليةللميزانية الربعية مساء أمس، مسجلة إيرادات بقيمة 277.96 مليارا، مقابل مصروفات بمقدار 220.47 مليارا.

وأظهر بيان الميزانية للربع الأول، ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 58 %، حيث بلغت 183.7 مليار ريال، مقارنةبالربع المماثل من العام الماضي التي كانت 116.6 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 94.3 مليار ريال،بارتفاع 7%، على أساس سنوي بعد أن كانت 88.2 مليار ريال في الربع الأول 2021 .

وتضمنت الإيرادات غير النفطية، ضرائب على السلع والخدمات 60 مليار ريال، وضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بقيمة 4.1 مليارات ريال، وإيرادات أخرى 21.4 مليار ريال.

وعلى صعيد الانفاق، فقد بلغت المصروفات الفعلية للربع الأول 220.5 مليار ريال، تضمنت تعويضات العاملين بقيمة 125.7 مليار ريال، ونفقات استخدام سلع وخدمات بقيمة 31.81 مليار، ونفقات منافع اجتماعية بقيمة 12.6 مليار، ونفقات تمويل 6.6 مليارات، وإعانات بقيمة 4.8 مليارات ريال.

وفي جانب الإنفاق القطاعي، أفادت البيانات أن الإنفاق على التعليم بلغ 45.5 مليار ريال، وعلى الصحة والتنمية الاجتماعية 37.7 مليار ريال، والموارد الاقتصادية 11.2 مليار ريال، والتجهيزات الأساسية والنقل 9 مليارات ريال، والبنود العامة 35.2 مليار ريال.

كما بلغ الإنفاق على القطاع العسكري 42.6 مليار ريال، وعلى الأمن والمناطق الإدارية 23.5 مليار ريال، وعلى الخدمات البلدية 7.6 مليارات ريال، وعلى الإدارة العامة 7.7 مليارات ريال.

وارتفع إجمالي الدين العام إلى 958.6 مليار ريال، وتوزع إلى دين داخلي بمقدار 579.4 مليار ريال، ودين خارجي بنحو 379.2 مليار ريال.

وجاءت الزيادة من الإصدارات والاقتراضات المحلية بقيمة 52.63 مليار ريال خلال 3 أشهر الأولى من 2022 ، فيما تم سداد نحو 32 مليار ريال من أصل الدين خلال الفترة نفسها. ولم يتغير مستوى الديون الخارجية، وظل ثابتا عند مستوياته بنهاية عام 2021 ، مما يعني أنه لم تقم الحكومة بإصدار أي ديون دولية خلال الربع الأول من العام الحالي.