أرباح قياسية لأرامكو تتجاوز 148 مليارا في الربع الأول بارتفاع 82%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع صافي أرباح شركة «أرامكو السعودية» في الربع الأول 2022، بنسبة 82% على أساس سنوي، ليصل إلى 148 مليار ريال، مسجلة بذلك أرباحا ربع سنوية قياسية منذ طرحها العام الأولي في 2019.

وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال عن الربع الأول، من المقرر دفعها في الربع الثاني، كما أقرت توزيع سهم منحة واحد مقابل كل 10 أسهم مملوكة في الشركة. وتأتي هذه النتائج مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، «إضافة إلى أن نتائج العام الماضي كانت متميزة جدا على الصعيدين المالي والتشغيلي، واصلت الشركة تقدمها وإنجازاتها وتفاعلها مع الأسواق فجاءت نتائج الربع الأول من هذا العام في مستوى استثنائي، بما يجعلها أقوى أرباح فصلية منذ الطرح العام الأولي للشركة في 2019، وهي في الواقع من أقوى الأرباح الفصلية على مستوى العالم».

وأضاف «تواصل أرامكو التركيز على الإسهام في تلبية الطلب العالمي على الطاقة الموثوقة، مع الاستمرار في رفع مستوى الاستدامة، ونظرا للأهمية البالغة لأمن الطاقة، تنفذ الشركة استثمارات طويلة الأجل، وتزيد طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز لتلبية النمو المتوقع في الطلب، إضافة إلى خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. أحرزت الشركة تقدما خلال الربع الأول في استراتيجية التوسع بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق بتعزيز أعمالها واستثماراتها الدولية في كل من آسيا وأوروبا، وهي مستمرة في تطوير فرص تسهم في تحقيق أهدافها على صعيد النمو».

وتابع «عززت الشركة مكانتها الابتكارية ببدء تشغيل المقر الجديد لمركز إكسبك للأبحاث والتطوير في الظهران، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وأحد أكبر مراكز البحث والتطوير العالمية. وفي الوقت الذي تتضافر فيه جهودنا مع شركاء محليين ودوليين في مناطق عدة حول العالم لاستكشاف التقنيات الجديدة والحلول الناشئة، بدءا من تطوير تقنيات النقل النظيفة وانتهاء بإنشاء سلاسل قيمة تعتمد على الهيدروجين والأمونيا لتقليل الانبعاثات الكربونية، أشعر بتفاؤل كبير حيال المساهمة الإيجابية التي يمكن أن نقدمها لعملائنا، ولمسيرة التحول الذي يشهده مجال الطاقة على مستوى العالم».

أهم المعلومات المالية

حققت أرامكو السعودية صافي دخل ربع سنوي قياسي بزيادة بنسبة 82%، من 81.4 مليار ريال في الربع الأول من 2021 إلى 148.0 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا في المقام الأول بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق.

بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 143.0 مليار ريال في الربع الأول 2022 في مقابل 99.3 مليار ريال في الربع الأول 2021، كما شهدت التدفقات النقدية الحرة زيادة نسبتها 68% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 114.9 مليار ريال.

تواصل الشركة تعزيز مركزها المالي، مع انخفاض نسبة المديونية للشركة إلى 8.0% في 31 مارس 2022، من 14.2% في 31 ديسمبر 2021.

ويعود الانخفاض في نسبة المديونية إلى ارتفاع النقد وما يماثله، والذي يعزى في المقام الأول إلى التدفقات النقدية التشغيلية القوية، والعائدات النقدية ذات الصلة بصفقة شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو السعودية.

خفضت أرامكو السعودية إجمالي قروضها بشكل أساس من خلال السداد المسبق لصندوق الاستثمارات العامة في يناير، حيث تم خفض إجمالي أوامر الدفع المستحقة بمقدار 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار أمريكي) الصادرة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ على حصة 70% في (سابك)، وقد أدى ذلك إلى انخفاض في تكاليف التمويل.

حافظت أرامكو السعودية كذلك على استقرار توزيعات الأرباح في الربع الأول من 2022، حيث تبلغ توزيعات الأرباح المقرر دفعها للمساهمين في الربع الثاني 70.3 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك وافقت الجمعية العامة غير العادية لأرامكو السعودية المنعقدة في 12 مايو على توصية مجلس الإدارة في الربع الأول من 2022، برسملة 15 مليار ريال من الأرباح المُبقاة، ومنح سهم مجاني واحد لكل 10 أسهم قائمة مملوكة للمساهم.

بلغت النفقات الرأسمالية في الربع الأول 28.4 مليار ريال، وما زالت أرامكو السعودية تتوقع نمو حجم النفقات الرأسمالية حتى منتصف العقد تقريبا، لدعم تحقيق استراتيجية الشركة على المدى الطويل.

واصلت الشركة تقدمها في برنامج تحسين محفظتها وأتمت صفقة لتأجير شبكة خطوط أنابيب الغاز المملوكة لها وإعادة استئجارها مع اتحاد شركات استثمارية تقوده شركة «بلاك روك للأصول الثابتة» وشركة حصانة الاستثمارية، واستحوذ اتحاد الشركات الاستثمارية بموجب الصفقة على حصة نسبتها 49% في شركة أرامكو لإمداد الغاز، وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية تأسست حديثا، وبلغت عائدات الصفقة التي حصلت عليها أرامكو السعودية مقدما 58.1 مليار ريال.

أهم المعلومات التشغيليةحافظت أرامكو على موثوقية أدائها في قطاع التنقيب والإنتاج، حيث بلغ متوسط إنتاجها الإجمالي من المواد الهيدروكربونية 13.0 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم خلال الربع الأول 2022.

حافظت الشركة كذلك على سجلها الاستثنائي كمورد عالمي موثوق للطاقة، إذ بلغت نسبة موثوقية تسليم الشحنات للعملاء خلال الربع الأول 99.9%.

أحرزت أرامكو السعودية تقدما في استكمال مشروعي ضغط الغاز في الحوية وحرض، ومن المقرر أن يبدأ العمل بهما بحلول نهاية 2022، كما عملت الشركة على تطوير مشروع توسعة معمل الغاز في الحوية، وهو جزء من برنامج زيادة إنتاج الغاز في حرض، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به في 2023 ومن المتوقع أن يضيف طاقة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الخام.

حصل مشروع منيفة التابع للشركة على جائزة مشروع العام في مجال التنقيب والإنتاج عن النفط في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للطاقة 2022. وتواصل أرامكو السعودية إظهار ريادتها في كل من مجالي التميز التشغيلي وحماية البيئة، من خلال العمل على إدارة وتطوير حقل منيفة.

وافقت الشركة على الاستحواذ على حصة نسبتها 30% في مصفاة جدانسك في بولندا التي تبلغ طاقتها التكريرية 210 آلاف برميل يوميا، إضافة إلى الملكية الحصرية لشركة بيع بالجملة مرتبطة بها، ووافقت كذلك على الاستحواذ على حصة نسبتها 50% في مشروع مشترك مع شركة «بي بي» لتسويق وقود الطائرات في بولندا. ويخضع إتمام الصفقتين، صفقة الاستحواذ على حصة في المصفاة البولندية وصفقة الاستحواذ على حصة في شركة «بي كي إن أورلن» لبيع الوقود بالتجزئة بعد اندماجها المقترح مع شركة «غروبا لوتوس»، لموافقات الجهات التنظيمية.

في الصين، فقد اتخذت الشركة قرارا استثماريا نهائيا للمشاركة في تطوير مصفاة متكاملة رئيسة ومجمع للبتروكيميائيات، وذلك في إطار مشروع مشترك مع شركتي «نورث هواجين كيميكال إندستريز قروب كوروبوريشن» و»بانجين زينشنغ إندستريال قروب» يشمل إنشاء مصفاة طاقتها 300 ألف برميل في اليوم، ومجمع بتروكيميائيات، رهنا باستكمال وثائق صفقة المشروع المشترك.

70.3 مليارا توزيعات أرباح عن الربع الأول والدفع بالربع الثاني

إقرار توزيع سهم منحة مقابل كل 10 أسهم مملوكة في الشركة

نتائج أبرز شركات النفط العالمية بالربع الأول 2022

أرامكو

الربع الأول 2021 - 21.72

الربع الأول 2022 - 39.47

التغير% - 82 %

إكوينور

الربع الأول 2021 - 4.09

الربع الأول 2022 - 18.00

التغير% - 340 %

رويال داتش شل

الربع الأول 2021 - 5.78

الربع الأول 2022 - 7.32

التغير% - 27 %

إكسون موبيل

الربع الأول 2021 - 2.73

الربع الأول 2022 - 5.48

التغير% - 101 %

توتال

الربع الأول 2021 - 3.30

الربع الأول 2022 - 4.90

التغير% - 48 %

شيفرون

الربع الأول 2021 - 0.94

الربع الأول 2022 - 3.24

التغير% - 244 %