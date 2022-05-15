زيادة أسعار الخضار واللحوم ترفع التضخم في أبريل 2.3%

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كما سجل مؤشر أسعار الجملة لشهر أبريل ارتفاعا بنسبة 10.7% مقارنة بنظيره من العام الماضي.وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2022 ارتفع بنسبة 2.3% مقارنة بنظيره من العام الماضي أبريل 2021، وهو أعلى من الشهر السابق مارس 2022، مرجعة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3% ؛ متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، التي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 3.5% وأسعار الخضار بنسبة 13.5%، وكذلك ارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.6% وارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 4.1%.
وبينت نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك أن قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة سجل ارتفاعا بلغت نسبته 2.8% متأثرا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 5.2%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 6.2%؛ متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي بنسبة 19.2%وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 3.2%؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 2.8%.
من جانب آخر أفادت نتائج نشرة أسعار الجملة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر أبريل 2022م بنسبة 10.7% مقارنة بنظيره من عام 2021م، وهو أقل من الشهر السابق (مارس 2022) حيث بلغ 12.1%، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار السلع القابلة للنقل بنسبة 12.5%.
ووفقا لنتائج النشرة فقد سجل باب السلع القابلة للنقل ارتفاعا في أسعار الجملة بنسبة 12.5% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 45.3% وأسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.2%. وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة 8.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 16.3%، وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 11.9%.
فيما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 18.7%؛ متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 22.2%، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 12.4%. كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 7.1% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 17.4%. وسجل باب الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة 6.1%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 6.1%.
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