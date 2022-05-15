79 ألف صفقة عقارية الكترونية بقيمة 11 مليارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد صفقات الإفراغ العقاري الالكتروني إلى نحو 79 ألف صفقة تجاوزت قيمتها الـ11 مليار ريال.

وأوضحت وزارة العدل، في بيان لها، أن عمليات الإفراغ تقدم من خلال بوابة ناجز الالكترونية Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها في إفراغها الكترونيا من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال، مبينة أن الإفراغ العقاري متاح الكترونيا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، خلال أقل من 60 دقيقة.

وأتاحت الوزارة إمكانية التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدة استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، ذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق وعززت الأمن العقاري.

صفقات الإفراغ العقاري الالكتروني







يمكن إفراغ عقارات تصل قيمتها لـ 20 مليون ريال



متاح على مدار الساعة عبر بوابة ناجز



يتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ



الاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي



التحقق من ملكية الحسابات البنكية



التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية



إتمام العملية خلال أقل من 60 دقيقة



مزايا عمليات الإفراغ

العدد 79 ألف صفقة

القيمة 11 مليار ريال