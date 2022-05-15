شكرا لقرائتكم خبر الاستثمارات يطلق «السعودية للقهوة» لتطوير الزراعة المستدامة في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الشركة السعودية للقهوة، بهدف دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل، حيث تهدف الشركة للقيام بدور رئيس في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة، باعتبارها موطنا رئيسا لبن الأرابيكا الأشهر عالميا.

ويأتي إطلاق الشركة السعودية للقهوة تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على تطوير 13 قطاعا استراتيجيا وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع الأغذية والزراعة، إلى جانب تعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل.

وأوضح الصندوق في بيان أمس، أن الشركة السعودية للقهوة ستعمل على دعم كامل سلسلة القيمة الخاصة بمنتج القهوة المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بدءا من مرحلة الزراعة حتى وصول المنتج إلى المستهلك، مع مراعاة عنصر الاستدامة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، الأمر الذي سيسهم في رفع المعايير وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، واستحداث العديد من فرص العمل في القطاع، والإسهام في تعزيز قدرات المملكة على تصدير أجود حبوب البُنّ السعودي للأسواق العالمية.

وشهد قطاع القهوة في المملكة نمواً ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تظهر الدراسات نموا سنويا لاستهلاك القهوة محلياً بنحو 4% للفترة بين عامي 2021-2016، كما وتشير الدراسات إلى أن من المتوقع أن ينمو بنسبة 5% في السنوات المقبلة، ليصل إلى 28,700 طن بحلول نهاية عام 2026، مما يتيح فرصا استثمارية جاذبة يوفرها القطاع.

وأفاد الصندوق أن الشركة السعودية للقهوة تسعى لاستثمار نحو 1.2 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة في قطاع القهوة في المملكة، والإسهام في رفع القدرة الإنتاجية للبُنّ السعودي من 300 إلى 2500 طن سنويا.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن الناتج المحلي من محصول البُنّ الخولاني السعودي يتوزع في المحافظات الجبلية بمناطق جازان والباحة وعسير، حيث بلغ عدد مزارع البُنّ بها أكثر من 2500 مزرعة، تضم ما يقارب 400 ألف شجرة بن.

وتفعيلا لالتزامها برفع مستوى الوعي والمعرفة في قطاع الأغذية والزراعة، ستركز جهود الشركة كذلك على توطين المعرفة وأحدث التقنيات في مجالات (زراعة وإنتاج، وتحميص، وتسويق القهوة) وكل العمليات المتعلقة بها في المملكة، حيث تعتزم الشركة تأسيس أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة بعدة مناطق في المملكة تتولى مسؤولية التدريب والتأهيل وتقديم العديد من البرامج لأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال والمزارعين السعوديين بهدف تزويدهم بجميع المعارف والمهارات لمساعدتهم على تأسيس مشاريعهم ومزارعهم الخاصة، وتعزيز مشاركة وإسهام أهالي المنطقة في الاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا القطاع.

الشركة السعودية للقهوة

إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة

الهدف:

تمكين نمو قطاع الأغذية والزراعة وتعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان باعتبارها موطنا رئيسا لبن الأرابيكا الأشهر عالميا.

خطة العمل:







استثمار 1.2 مليار ريال على مدى 10 سنوات مقبلة في القطاع.



رفع القدرة الإنتاجية للبن السعودي من 300 إلى 2500 طن سنويا.



دعم سلسلة القيمة بدءا من مرحلة الزراعة حتى وصول المنتج للمستهلك.



مراعاة الاستدامة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق.



توطين المعرفة وأحدث التقنيات في الزراعة والإنتاج والتحميص والتسويق.



تأسيس أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة بعدة مناطق في المملكة



قطاع القهوة في المملكة: