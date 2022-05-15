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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينفذ جولات ميدانية على محافظات منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع فروع الكليات التقنية بالمحافظات. وتهدف جولات صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إلى التعريف ببرامج صندوق تنمية الموارد البشرية وتنفيذ حلقات الإرشاد المهني وتسجيل الباحثين عن عمل من أبناء وبنات محافظات المنطقة وتعريفهم بآلية الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم. وتشمل الجولات محافظات خيبر والعلا والعيص وينبع وبدر والمهد والحناكية بواسطة فرع متنقل مجهز بكافة المتطلبات التقنية والكوادر البشرية وتستمر حتى الأربعاء المقبل. وتشمل الجولات محافظات خيبر والعلا والعيص وينبع وبدر والمهد والحناكية بواسطة فرع متنقل مجهز بكافة المتطلبات التقنية والكوادر البشرية وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

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