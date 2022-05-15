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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد السعودية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة اجتمع في مدينة سياتل، برئيس مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة «ICANN» جوران ماربي، وذلك لمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتطوير وتنمية مجالات التعاون الممكنة بين الطرفين.

وناقش الوفد أهمية تعزيز القبول العالمي وأسماء النطاقات الدولية مع التركيز على المجالات العربية، وتنمية القدرات البشرية ورفع الوعي، وتطوير صناعة المجال السعودي، وتنظيم ورش العمل وإقامة المؤتمرات داخل المملكة.

وتعد ICANN منظمة غير ربحية تهدف للحفاظ على أمن واستقرار نظام عناوين الإنترنت، حيث يتكون مجتمع ICANN من أصحاب المصلحة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع التقني من جميع أنحاء العالم، من أجل تقديم المشورة ووضع السياسات المتعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت.