الاقتصاد

ارتفاع «بيتكوين» 2.7% مسجلة 30 ألفا و138 دولار

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع «بيتكوين» 2.7% مسجلة 30 ألفا و138 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعاً 7ر2% إلى 30 ألفا و138 دولار منذ الساعة الخامسة مساء أمس السبت، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 4%، حيث يتم تداولها بين 29 ألفا و331 دولار و30 ألفا و511 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 56% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار.

وخسرت عملة بيتكوين 8ر2% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة35% حتى الآن هذا العام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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