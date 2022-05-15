التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لأصحاب بطاقات الدعم

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاً يقضى بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022.

وأشار المصيلحى إلى أن التوجيه للمد يأتي للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

وأضاف إلى أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له أضافه إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

من جانبه، أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة أن وزير التموين قد شدد على مديرى المديريات بضرورة التسهيل على المواطنين عند التوجه لمكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفونات بسيستم الدعم، مؤكدا أن الدكتور على المصيلحى يتابع الأمر لحظة بلحظة شخصيًا.