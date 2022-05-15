شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحوافز الخضراء التى أقرها مجلس الوزراء فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى العالمى اليوم لقضية الحوافز الخضراء لدعم وتنشيط الاستثمار وتنشيط دور القطاع الخاص، بهدف التوجه نحو المشروعات الصديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعرف على مزايا الحوافز الخضراء في 8 معلومات:

1 – حوافز ضريبية لمشرعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء .

2 – حوافز لمشروعات قطاع الصناعة مثل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.

3 – سيتم تخفيض المدة الزمنية لاستصدار الموافقات والتراخيص.

4 – الزام جميع الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمر والبت فيها خلال 20 يوما، واخطار المستثمر بقبول الطلب او رفضه.

5 – تفعيل منظومة الحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية الملاءمة وفقا لطبيعة كل مشروع خاصة المشروعات الخضراء.

6 – الهدف من الحوافظ الخضراء ه تحفيز القطاع الخاص وجذب فرص استثمارية لإقامة مشروعات خضراء في القطاعات ذات الأولوية للدولة.

7- دعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة.

8 – الاستفادة من مصادر التمويل الدولية والإقليمية التي يتم ضخها في مشروعات تغير المناخ والاستدامة البيئية.