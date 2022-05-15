شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس القادم.. انطلاق الدورة الأولى لـ"منتدى أعمال القاهرة" فى نادى مدينتى برعاية طلعت مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية و حرصا من مجموعة طلعت مصطفى على تأهيل الشباب من سكان مشروعاتها المختلفة لسوق العمل ومساعدتهم في ايجاد فرص التشغيل المناسبة، وجهت مجموعة طلعت مصطفى دعوة لشباب مدينتي والرحاب وأصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، للمشاركة في النسخة الأولى من فعاليات "منتدى أعمال القاهرة " الذي يعقد يوم الخميس القادم الموافق 19 مايو بنادي مدينتي .

ويهدف منتدى الأعمال إلى توفير فرص عمل للشباب بالشركات المشاركة في المنتدى ،و توفير فرص لتدريب الشباب وطلاب الجامعات في مجموعة طلعت مصطفى خلال اجازة الصيف ، كما يهدف إلى تبادل الخبرات والأفكار بين الشركات المشاركة في المنتدى ، وتلقي الإستشارات الفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويحاضر في المنتدى نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجالات التدريب و العلاقات التجارية و تطوير رواد الأعمال ، وهم الأستاذ/ مدحت ياسين ، إستشاري استراتيجي في ريادة الأعمال و مؤسس Cairo Business Community ، والأستاذ / مصطفى عبد ربه ، مدير عام إدارة التدريب بمجموعة طلعت مصطفى ، والأستاذة / ماريز سامي، خبير التواصل الرقمي ، و الأستاذ / عمرو حسين ، رائد الأعمال المقيم بشركة رايز أب .