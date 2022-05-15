شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تتراجع 25 جنيها وتهبط لأدنى مستوى فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع قبل قليل بحوالي 15 جنيها، عقب هبوط صباح اليوم بما قيمته 10 جنيهات ليصبح إجمالي هبوط الذهب 25 جنيها في الجرام، ونزل الذهب لأدنى مستوى له في شهر تقريبًا، وذلك عقب تراجع عيار 21 إلى مستوى 1095جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 939 جنيها.

عيار 21 يسجل 1095 جنيها.

عيار 24 يسجل 1252 جنيها.

الجنيه الذهب 8760 جنيها.

السبب الرئيسي لتراجع أسعار الذهب في مصر، هو استمرار تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات بمقدار "قرشين"، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 18.26 للشراء، 18.32 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان مسجلا 18.28 للشراء، 18.34 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.29 جنيه للشراء، 18.36 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.27 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.27 جنيه للشراء، 18.36 جنيه للبيع.