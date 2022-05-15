شكرا لقرائتكم خبر عن الساعة السكانية تكشف: 79 ألف نسمة زيادة سكانية خلال 21 يوما فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بالداخل سجل 103 مليون و329 ألف و952 نسمة، وذلك حتى توقيت كتابة هذه السطور.



الساعة السكانية الآن

وسجل عدد سكان مصر بالداخل في 24 إبريل الماضي نحو 103 مليون و250 ألف نسمة، وهو ما يعنى أن عدد السكان في الفترة من 24 أبريل الماضي وحتى الآن بلغ 79 ألف و952 نسمة خلال 21 يوما فقط.

وتعمل الساعة السكانية على تسجيل عدد المواليد والوفيات على السواء وليس المواليد فقط كما يعتقد البعض، وذلك من خلال قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الصحة لحظة بلحظة، علما بأن التفاصيل الخاصة بالمواليد أو الوفيات تبقى لدى وزارة الصحة فقط وليس جهاز الإحصاء، مثل أسمائهم ومناطق تواجدهم.

وتعتبر الساعة السكانية المعلقة على مبنى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ليست الوحيدة في مصر، بل إن هناك ساعة سكانية متوافرة على عدد كبير من مباني المحافظات على مستوى الجمهورية، وأنشأت الساعة السكانية عندما بدأت المواليد تسجل معدلات غير مسبوقة، بعد عام 2013، وجد المسؤولون عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ضرورة البحث عن وسيلة لإظهار مدى التحدي الذي واجه الدولة وإطلاق جرس الإنذار.