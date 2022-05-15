شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة 15دولة أوروبية تساوى عدد سكان مصر عام 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حازت القضية السكانية على أهمية كبيرة ضمن التحديات التي كشف عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي العالمي اليوم، حيث تناول المؤتمر تأثير الزيادة السكانية السلبي على الأوضاع الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية الحالية.

وفيما يلي ينشر ”الخليج 365” وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 15 دولة أوروبية من المتوقع أن يساوى عدد سكانها لعدد سكان مصر بحلول عام 2050، علما بأن عدد سكان مصر بالداخل في 24 إبريل الماضي سجل 103 مليون و250 ألف نسمة.

بلجيكا 12.4 مليون نسمة.

السويد 11.9 مليون نسمة.

التشيك 10.8 مليون نسمة.

سويسرا 10.3 مليون نسمة.

النمسا 9.7 مليون نسمة.

المجر 9.3 مليون نسمة.

اليونان 9 مليون نسمة.

الدنمارك 6.4 مليون نسمة.

النرويج 6.3 مليون نسمة.

بلغاريا 5.8 مليون نسمة.

فنلندا 5.4 مليون نسمة.

كرواتيا 3.4 مليون نسمة.

أستونيا 1.3 مليون نسمة.

لوكسمبرج 0.8 مليون نسمة.

أيسلندا 0.4 مليون نسمة.