شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة للجلسة الثانية.. ورأس المال يهبط دون مستوى 700مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.173 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.36%، ليغلق عند مستوى 10534 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 1842 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 13006 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 4250 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1825 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2766 نقطة.